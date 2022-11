Kosovo en Servië bereiken akkoord om conflict over nummerplaten te beëindigen

Kosovo en Servië hebben woensdag in Brussel een akkoord bereikt om het dispuut over nummerplaten, dat al bijna twee jaar aansleept, te beëindigen. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd. Er werd gevreesd dat het conflict etnisch geweld kon doen opflakkeren.

“We hebben een deal”, tweette Borrell woensdagavond laat. Het akkoord werd met de EU als bemiddelaar bereikt in Brussel. Maandag waren de onderhandelingen nog mislukt.

“Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen dat de hoofdonderhandelaars van Kosovo en Servië het onder facilitering van de EU eens zijn geworden over maatregelen om verdere escalatie te voorkomen en zich volledig te concentreren op het voorstel tot normalisatie van hun betrekkingen”, aldus Borrell.

“Servië zal stoppen met de uitgifte van kentekenplaten met de namen van Kosovaarse steden en Kosovo zal verdere acties in verband met de herregistratie van voertuigen staken”, schreef de EU-buitenlandchef.

De nummerplatenkwestie

Kosovo was van plan vanaf donderdag boetes uit te delen aan ongeveer 10.000 Servische bestuurders die nog steeds Servische kentekenplaten gebruiken.

Kosovaarse automobilisten moeten al elf jaar tijdelijke nummerplaten op hun auto hangen als ze Servië binnenrijden, omdat Servië die Kosovaarse kentekens – met daarop “RKS” (Republiek van Kosovo) – niet erkent. Als tegenzet riep Kosovo een gelijkaardige wet in het leven: het probeerde zijn Servische minderheid te verplichten hun oude kentekenplaten van vóór 1999, toen Kosovo nog deel uitmaakte van Servië, te vervangen. Serviërs in het noorden van het land verzetten zich, soms met geweld. Om de gemoederen te bedaren werd de uitvoering van de wet herhaaldelijk uitgesteld.

De kwestie lag uiterst gevoelig, omdat zowel Servië als Kosovo op termijn lid willen worden van de Europese Unie. Kosovo vocht zich in 1998 en 1999 in een bloedige burgeroorlog los van Servië en werd in 2008 onafhankelijk. Maar Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend.

Kosovo dankt VS

EU-buitenlandchef Borrell zei dat hij beide partijen in de komende dagen zal uitnodigen om een EU-voorstel te bespreken, dat ook door Frankrijk en Duitsland wordt gesteund, waardoor de vijanden hun betrekkingen kunnen normaliseren.

President Vjosa Osmani van Kosovo bedankte Washington voor de overeenkomst. “Hun steun voor het dialoogproces tussen Kosovo en Servië is onmisbaar. Kosovo is dankbaar,” schreef Osmani op Twitter.

De Verenigde Staten verwelkomden de overeenkomst en spoorden Kosovo en Servië aan om te werken aan het normaliseren van de betrekkingen. “De twee partijen hebben vandaag een grote stap vooruit gezet, met behulp van de EU, in de richting van vrede en stabiliteit in de hele regio”, zei woordvoerder van Buitenlandse Zaken Ned Price in een verklaring.