Kevin De Bruyne verrast door verkiezing tot Man van de Match na WK-partij tegen Canada: “Geen idee waarom”

Kevin De Bruyne beseft dat de Rode Duivels hun niveau moeten opkrikken, willen ze potten breken op het WK in Qatar. België won zijn opener in groep F woensdag na een felbevochten wedstrijd met 1-0 van Canada. “Het was vandaag niet goed genoeg”, gaf de sterspeler van Manchester City eerlijk toe.

“Het ontbrak ons in de eerste helft aan vechtlust. Dat is altijd een beetje ons probleem geweest. Hard werken is een minimumvereiste als het niet goed loopt en dat hebben we dan ook wel gedaan. Maar het spel moet beter. Ik denk niet dat we last hadden van stress. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik ben zelf altijd heel rustig gebleven. We maakten het enkel onszelf moeilijk.”

De Belgische metronoom werd ondanks een relatief povere prestatie verkozen tot Man van de Match. Ook tot zijn eigen verbazing. “Ik heb geen idee waarom ik deze trofee heb gekregen”, zei De Bruyne na de partij. “Ik denk niet dat ik zo’n goeie wedstrijd gespeeld heb. Misschien omwille van mijn naam.”

