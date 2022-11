Davis Cup: Kroaten schakelen Spanjaarden in kwartfinales uit

Kroatië heeft zich woensdag in Malaga ten koste van Spanje voor de halve finales van de Davis Cup geplaatst.

Borna Coric (ATP-26) won met 6-4 en 7-6 (7/4) van Roberto Bautista Agut (ATP-21) en nadat Marin Cilic (ATP-17) in een wedstrijd die 3 uur en 13 minuten duurde Pablo Carreno Busta (ATP-13) met 5-7, 6-3 en 7-6 (7/5) verslagen had, was een dubbelspel overbodig.

In de halve finales neemt Kroatië het op tegen Australië (Alex De Minaur, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell en Matthew Ebden), dat dinsdag Nederland met 2-0 uitschakelde. Donderdag staan er kwartfinales tussen Italië en de Verenigde Staten en tussen Duitsland en Canada op het programma.