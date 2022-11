Matige wedstrijd maar het WK-gevoel is eindelijk in het land: “Wacht maar: het wordt alleen maar beter”

Het zou een sof worden, lege zalen en tenten en nul sfeer, maar kijk: de Rode Duivels hebben woensdagavond na negentig minuten zwoegen en zweten Canada verslagen met 1-0. En overal in Vlaanderen gingen mensen uit hun dak. Niet megamassaal, nog niet, maar toch met echt wel behoorlijk wat volk. Kijk daar, de WK-sfeer is in het land. “Wacht maar, vanaf nu wordt het alleen maar beter.”