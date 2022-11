Ondanks knappe winst geen Last 16 voor Telenet Giants Antwerp in FIBA Europe Cup

Telenet Giants Antwerp won, maar is uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Telenet Giants Antwerp won op de vijfde speeldag van de FIBA Europe Cup met 87-75 van het Turkse Gaziantep, maar is Europees wel uitgeschakeld. Het had immers met meer dan 19 punten moeten juichen en kwam dus … acht punten tekort. In een felle kamp hadden de Sinjoren zelfs eventjes een bonus van 22 punten op zak, maar konden die niet vasthouden. Volgende week neemt Telenet Giants Antwerp afscheid van de FIBA Europe Cup in het Israëlische Hapoel Haifa.

De winst tegen een sterke tegenstander als Gaziantep bracht voor Telenet Giants Antwerp wel bevestiging van de knappe prestatie tegen Brussels afgelopen weekend. De nieuwe Amerikanen Spencer Butterfield (13 punten, 8 rebounds en 5 assists) en Desonta Bradford (15 punten, 4 assists) brachten tevens voor de tweede keer op een rij een puike prestatie “We speelden collectief sterk. Anders kan je na een sterk openingskwart (18-10, 31-17) geen twintig punten afstand nemen,” zei Desonta Bradford. 45-24 flikkerde er inderdaad na vijf minuten in het tweede kwart op het scorebord. De Giants stonden na prachtig collectief basketbal en via Roby Rogiers, Reggie Upshaw en ook Jean-Marc Mwema meteen positief ten opzichte van de Turken en bouwden die bonus nog uit naar 50-28. De Giants trokken met een 54-36-bonus naar de kleedkamer.

“We wisten dat ze hun defense zouden aanscherpen. We wilden graag met een ruime bonus juichen, maar beseften dat we na een Turkse remonte (70-59 en 72-68) in eerste instantie de zege moesten veiligstellen. Dat deden we gelukkig en nu kunnen dus verder focussen op nieuwe uitdagingen”, aldus nog Desonta Bradford.

In de slotfase stelden Royce Hamm, Seppe D’Espallier en Reggie Upshaw (12 punten, 9 rebounds) de verdiende Antwerpse winst mee veilig. De Sinjoren domineerden ook de rebound (40-22) en waren ook secuur aan de vrijworplijn (12 op 14). Roby Rogiers dropte vijf op vijf vrijworpen en ook dat is een opsteker. Zaterdag volgt er een trip naar Luik. Daar moeten de Giants nu in eerste instantie bevestigen in de BNXT League. Ze kunnen dan ook rekenen op Brandon Anderson, de nieuwe Amerikaanse guards, die normaal gezien dan speelgerechtigd is.

Telenet Giants Antwerp-Gaziantep 87-75

Kwarts: 31-17, 23-19, 16-23, 17-16

Telenet Giants Antwerp: Smout 3, Hamm 10, D’Espallier 7, De Ridder 6, Butterfield 13, Bradford 15, Rogiers 15, Mwema 6, Upshaw 12