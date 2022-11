Ook de cijfers bewijzen: de Rode Duivels kwamen met de schrik vrij tegen Canada op het WK

De Rode Duivels hebben woensdagavond in het Ahmed bin Ali-stadion in het Qatarese Ar Rayyan hun openingswedstrijd op het WK voetbal in Qatar met 1-0 gewonnen van Canada. Met drie punten komen de Duivels meteen alleen aan de leiding in groep F, na het eerdere scoreloos gelijkspel tussen Marokko en Kroatië, en doen ze uitstekende zaken met het oog op de tweede ronde.

Michy Batshuayi scoorde met de rust in zicht het enige doelpunt van de wedstrijd. Voordien had Alphonso Davies voor Canada een strafschop gemist. Het Canadese overwicht werd ook pijnlijk duidelijk in de statistieken.

De meest zotte statistieken waren die van Kevin De Bruyne. De Belgische metronoom was verre van zichzelf voor de pauze (en eigenlijk ook na de Qatarese thee).

Na de pauze kantelde de wedstrijd, maar gescoord werd er niet meer. De Canadese storm ging liggen, al bleef het wel bibberen tot het einde. Uiteindelijk kregen de Rode Duivels liefst 22 schoten tegen. Dat was in een WK-groepsfase al geleden van 1998. Tegelijkertijd zorgden de Belgen ook voor de evenaring van een wereldrecord, met de achtste zege in de groepsfase van een WK.

Nog opvallend: Michy Batshuayi was tot zijn vervanging door Loïs Openda de enige Rode Duivel die de Canadese doelman kon bedreigen.