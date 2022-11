Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld verklaren hevige discussie: “Dat is pure emotie en toont aan dat we ermee bezig zijn”

“Het was niet goed”, was De Bruyne duidelijk voor de camera’s van Sporza. “Ik vond dat we in de eerste helft een foute manier van opbouwen hadden, we vonden de ruimte niet terwijl die ruimte er wel degelijk was. Dat hebben we tijdens de rust bijgesteld, waarna het iets beter was. Al was het als ploeg nog altijd niet goed genoeg”, sprak hij over de moeite die de Belgen hadden om onder de druk van Canada uit te voetballen.

“Dat was ook waar mijn discussie met Alderweireld over ging. Ik denk dat er meer ruimte lag dan er gezien werd en vond dat we te veel de lange bal zochten terwijl er wel ruimte lag om erdoor te komen. Maar goed, wat discussie over de manier van spelen is geen probleem”, leek hij er niet al te zwaar aan te tillen. “We weten wel wat er moet veranderen. Uiteindelijk was dit (de manier van spelen, nvdr) ook niet het belangrijkste. We waren niet goed genoeg, maar de vechtlust zat wel goed. Dat is iets dat we altijd gehad hebben, maar ook een minimumvereiste. Als het niet loopt, kan je zo nog altijd winnen. We moeten hieruit leren en ook realistisch zijn. Het moet beter, inclusief ikzelf.”

Alderweireld: “Meteen uitgepraat tussen Kevin en mij, we zijn meer dan oké”

Toby Alderweireld is tevreden over de manier waarop de verdediging zich presenteerde. “We hebben niet goed gevoetbald, maar we hebben wel heel hard geknokt”, aldus Alderweireld bij Sporza. Er was heel veel commentaar op de verdediging, zeker over de snelheid. Maar we hebben het vandaag als verdediging perfect gedaan, denk ik. We hebben echt ons leven gegeven om die drie punten uit de brand te slepen, dat verdient ook een compliment.”

Over de felle discussie met De Bruyne: “Dat is puur voetbal, dat zijn emoties. We zijn hier niet om als koorknapen met elkaar om te gaan, we zijn hier als mannen. Kevin zat met iets en ik was het daar niet mee eens. Punt. Dat is emotie en toont aan dat we ermee bezig zijn. De knoppen zijn heel snel omgedraaid en dat is gewoon uitgepraat tussen Kevin en mij. We zijn meer dan oké.”

“We hebben het goed gedaan op de punten waarop er kritiek was. We zijn weinig gepakt in de rug, ik zie alleen maar verbetering. Natuurlijk besef ik ook wel dat het nog beter moet.”

Courtois: “Moeten beter spelen als we ver willen geraken”

Thibaut Courtois blonk als vanouds uit in de WK-opener van de Rode Duivels. “Ik ben heel tevreden met de drie punten, maar we moeten wel beter spelen als we ver willen geraken op het toernooi”, zei de Limburger in een eerste reactie bij Sporza.

“Het niveau dat Spanje vandaag bijvoorbeeld haalde, moeten wij ook nastreven. Maar goed, op een groot toernooi telt enkel het resultaat. Het moet niet altijd met het beste voetbal. Drie punten is een goed begin, zeker omdat de anderen gelijk hebben gespeeld. Nu moeten we gewoon vooruitkijken naar zondag. Winnen tegen Marokko en we zijn geplaatst”, verklaarde Courtois.

“Canada was vandaag heel moeilijk bespeelbaar. Ze speelden erg fysiek en zetten erg veel druk op de man. Wij stonden in de eerste helft telkens twee, drie meter van de man af. Zij brachten ons in de problemen met hun intense pressing. In de tweede helft speelden we veel beter. Dan hebben we enkel wat afstandsschoten weggegeven.”

“Ik had de penalty’s op voorhand wat bestudeerd. Ik wist ook dat hij nog niet veel penalty’s getrapt had. Het was wel erg handig dat ik hem stopte, want als we dan al achterkomen, zag ik het somber in.”

Hazard wil wedstrijden spelen om naar beste niveau te groeien

De Rode Duivels openden hun WK woensdag met een lastige zege tegen Canada (1-0) in groep F. Aanvoerder Eden Hazard begon in de basis en werd na ruim een uur vervangen bij de Belgen.

“Ik voelde me fysiek goed”, zei Hazard in een eerste reactie bij de RTBF. “In het spel liep het goed, maar niet geweldig. Maar ik ben gelukkig. Ik weet dat als ik meer wedstrijden speel, ik snel op mijn beste niveau zal zijn.”

De Belgen hadden het niet onder de markt tegen Canada. “Ik ben een beetje bezorgd, maar minder bezorgd dan na onze nederlaag tegen Egypte. We zijn een hechte groep. We hebben geweldige momenten beleefd met deze groep en er zullen er meer volgen. Ik waardeerde de aanmoedigingen van mijn teamgenoten toen ik werd vervangen.”

Batshuayi ziet nog werkpunten: “Dit is niet het beste België”

Michy Batshuayi bezorgde de Rode Duivels met een beslissend doelpunt tegen Canada een goede start op het WK (1-0). De stand-in van de geblesseerde topschutter Romelu Lukaku keek ondanks zijn treffer ontevreden terug op de partij. “Het moet veel beter”, klonk het duidelijk.

“We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden tegen Canada. We moeten de wedstrijd nu analyseren en onze werkpunten aanduiden. Ik hoop dat we ons niveau in de volgende matchen kunnen opkrikken”, vertelde de 29-jarige spits.

Batshuayi scoorde tegen de Canadezen zijn 27e doelpunt in 49 wedstrijden voor de nationale ploeg. “Ik ontving de bal zeer dicht bij het doel en besloot zonder nadenken in een keer richting het doel te trappen. Ik ben erg blij met mijn doelpunt”, vertelde de spits. “We hadden meer kunnen scoren, want ze gaven ons bij momenten heel veel ruimte. Daar hebben we te weinig mee gedaan”, klonk het nog.

Dat Canada zo dominant voor de dag zou komen, had Batshuayi niet verwacht. “Nochtans hadden we hen niet onderschat. Het is gewoon een erg moeilijk toernooi met veel sterke tegenstanders. Het belangrijkste is dan ook dat we winnen. Nu moeten we hard werken aan onze negatieve punten en de voeten op de grond houden. We zijn er nog niet.”

Bondscoach Roberto Martinez schudde zijn troepen tijdens de rust wakker, zo deelde Batshuayi nog mee. “Hij was niet blij. Hij schreeuwde en zei dat we de bal in de ploeg moesten houden en zelf het tempo van de wedstrijd moesten aangeven. Dit is nog niet het beste België, maar we gaan werken om dat zo snel mogelijk te worden.”