UK-kampioen Mark Allen niet door kwalificaties German Masters snooker

Snookerlegende Jimmy White (WS-83) mag de reis naar Berlijn wel maken. De 60-jarige Engelsman won met 5-3 van Mark Joyce (WS-52) en met 5-2 van Martin Gould (WS-42). Die laatste won het German Masters in 2016 (in een finale tegen Luca Brecel). Eerder deze maand wist “The Whirlwind” zich ook al voor het UK Championship te plaatsen. Daarin ging hij er in de eerste ronde met 6-2 uit tegen de Welshman Ryan Day (WS-15). In de Duitse hoofdstad neemt hij het in een best of five tegen de Chinees Peng Yisong (WS-114) op. Het German Masters vindt van 1 tot 5 februari plaats.

‘s Werelds nummer een Ronnie O’Sullivan, die op het UK Championship in de kwartfinales een 6-0 om de oren kreeg van de Chiees Ding Junhui (WS-19), laat het German Masters aan zich voorbijgaan.