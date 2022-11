Vincent Kompany heeft tip voor Roberto Martinez bij BBC: “Met wat meer snelheid kunnen we het afmaken”

Vincent Kompany was bij de BBC te gast als analist voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada. Hij raadde Roberto Martinez aan in de tweede helft meer snelle jongens (voorin) te brengen.

“Het was moeilijk doordat Canada het heel goed deed. We hebben net Costa Rica achteruit zien leunen tegen Spanje en die hebben gewoon een pak voor de broek gekregen. Wat Canada deed, vooruit durven drukken, is precies wat je moet doen om kans te maken tegen een grote ploeg in een toernooi als het WK”, wist Kompany.

De voormalige kapitein van de Rode Duivels zag wel hoe de nationale ploeg soms wel onder die verstikkende druk uitkwam. “Zo zijn ‘we’ aan een paar goeie kansen gekomen. Met een beetje meer snelheid op het veld, zouden we het kunnen afmaken.” Daarmee leek hij toch te verwijzen naar snelle invallers als Jérémy Doku of Loïs Openda.

Kompany zag ook hoe Kevin De Bruyne ondanks zijn moeilijke eerste helft wel met een handigheidje uitpakte voor de 1-0 van Michy Batshuayi. “Hij gaat daar aan de buitenkant van de verdediger staan. Daardoor komt er ruimte voor Alderweireld om die verticale bal te spelen.”