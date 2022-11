Pechvogel van de dag: Peter (66) uit Balen breekt heup op weg naar match van Rode Duivels

Tandarts Peter Wynants (66) uit Balen baalt. Hij reisde helemaal naar het WK om de eerste match van de Rode Duivels… in het ziekenhuis te volgen. Op weg naar Doha struikelde hij in de luchthaven van Dubai. Gevolg: een heupbreuk en een operatie. “Ik hoop de match van zondag vanuit een rolstoel in het stadion te kunnen volgen”, zegt hij.

Peter Wynants en zijn echtgenote verblijven niet in Qatar maar in Dubai. Vandaar vliegen ze telkens naar de matchen van de Belgen. Dat was toch de bedoeling. Want woensdagochtend liep het goed fout. “Op weg naar de gates ben ik in de luchthaven gestruikeld. Ik ben op mijn linkerknie- en dij gevallen en voelde onmiddellijk dat het goed fout zat”, zegt de tandarts vanop zijn ziekenbed.

Eerst ging het naar een hulppost op de luchthaven. Van daar naar een ziekenhuis vlak bij hun hotel. De radiografie liet er geen twijfel over bestaan. De heup is gebroken.

© rr

“We hadden voor vertrek een reisverzekering genomen bij Europe Assistance, maar volgens de dokters zou het te gevaarlijk zijn om zo te worden gerepatrieerd. Ik word hier geopereerd. Donderdag of vrijdag plaatsen ze een gedeeltelijke prothese. Ik heb alle vertrouwen in de artsen hier”, zegt hij.

Rolstoel

De operatie zou onder gedeeltelijke narcose gebeuren en als alles goed gaat ,zou hij al na een of twee dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. “Ik hoop de volgende wedstrijden dan ook te kunnen bijwonen in een rolstoel. In het stadion wel te verstaan”, zegt Wynants die de moed niet laat zakken.

Nochtans, alsof hij nog niet genoeg pech kende, kan hij de wedstrijd tegen Canada ook niet op tv volgen. “In het ziekenhuis is geen enkele zender te ontvangen die de wedstrijd uitzendt”, zucht hij.

De Rode Duivels-supporter uit Balen, maar met een tandartsenpraktijk in Mol, heeft een ticketformule tot aan de finale geboekt. “Hopelijk kan ik toch nog wat wedstrijden live zien”, zegt hij.