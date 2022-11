Bondscoach Costa Rica is “bezorgd” om zijn spelers na zware WK-nederlaag tegen Spanje

De Costa Ricaanse bondscoach Luis Fernando Suarez heeft te kennen gegeven “bezorgd” te zijn over de mentale toestand van zijn spelers na de zware 7-0 nederlaag tegen Spanje op de openingsspeeldag van WK-groep E. “Ik moet heel goed nadenken over wat ik nu tegen mijn spelers zeg”, deelde hij mee aan de pers na de wedstrijd.

Costa Rica werd helemaal murw gespeeld door de Spanjaarden en vuurde niet één schot af richting het Spaanse doel. Suarez gaf de totale onmacht van zijn ploeg eerlijk toe. “Het is een vreselijk resultaat”, klonk het duidelijk. “Maar nu moeten we vooruit kijken. Ik zal goed moeten nadenken over hoe ik mijn spelers weer kan laten opleven. Ik ben echt bezorgd dat ze deze wedstrijd niet achter zich zullen kunnen laten”, aldus de 62-jarige bondscoach.

Zondag kan Costa Rica de nederlaag doorspoelen tegen Japan, op de tweede speeldag van groep E. De andere wedstrijd van de poule is de kraker tussen Spanje en Duitsland.

© EPA-EFE

Luis Enrique: “Speelden buitengewoon met en zonder bal”

Spanje maakte bij zijn start op het WK voetbal in Qatar meteen stevige indruk. La Roja versloeg woensdag op de eerste speeldag in groep E in het Al Thumamastadion in Doha een weerloos Costa Rica met 7-0. Halfweg stond het al 3-0. Bondscoach Luis Enrique was nadien in zijn nopjes.

“Het was een moeilijke tegenstander die voor problemen kon zorgen, maar we speelden buitengewoon sterk met en zonder bal”, zei de Spaanse T1. “En dat bleven we tot het laatste fluitsignaal. “Ons enige doel is het spel voortdurend te domineren, en om dat te doen moeten we de bal hebben, zodat onze tegenstanders moe worden en weinig ruimte hebben. De 16 spelers die aan deze wedstrijd deelnamen, voetbalden geweldig. We zetten uitzonderlijk goed druk. Bovendien is er nog ruimte voor verbetering.”

Zondag staat Spanje tegenover Duitsland, dat door Japan in de luren werd gelegd (2-1). “Alles wat positieve energie genereert is welkom”, vervolgde Enrique. “Deze donderdagochtend staan we als eersten weer op het trainingsveld voor de confrontatie met Duitsland. Dus de euforie verdwijnt. Ik weet niet wie er gaat spelen. Als we ons doel willen bereiken, namelijk zeven wedstrijden spelen, moeten we het allemaal samen doen. Het gaat niet om de startelf.”