Peer

In een boerderij langs de Kiezel Kleine-Brogel in Peer woedt een zware boerderijbrand. Het vuur brak rond 19.30 uur uit. De oorzaak is nog niet bekend. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Het stadsbestuur vraag omwonenden om uit voorzorg ramen gesloten te houden.