Frank De Winne bewierookt opvolger: “Een topwetenschapper met grote menselijke kwaliteiten”

De tweede Belgische beroepsastronaut, Frank De Winne, is vol lof over Raphaël Liégeois. Hij noemt hem een “wetenschapper van hoog niveau”, die ook sterk is in wetenschapscommunicatie. Daarnaast prijst De Winne vooral Liégeois’ menselijke kwaliteiten.

“Hij is enorm stressbestendig”, weet Frank De Winne. “Hij is iemand die in ploeg kan werken, ook samen met mensen van verschillende culturen. Dat zijn allemaal kwaliteiten die je nodig hebt als astronaut.”

Frank De Winne leidt het trainingscentrum voor Europese astronauten in Keulen en hij zal dan ook Raphaël Liégeois onder zijn hoede nemen. “Eerst is er een basisopleiding in april voor Liégeois en voor de vier andere carrièreastronauten die woensdag geselecteerd werden bij ESA. Eenmaal Liégeois aangeduid zal zijn voor een ruimtemissie, krijgt hij dan een opleiding voor de vlucht.” Die eerste missie is naar het Internationale Ruimtestation, ten vroegste in 2026.

Dat een Belg astronaut geworden is en dat De Winne dus een opvolger heeft maakt hem gelukkig en fier. Hij vindt het belangrijk dat België, een belangrijk ruimtevaartland in Europa volgens hem, gerepresenteerd is in het Europese astronautenkorps. Maar De Winne zegt blij te zijn met elke nieuwe Europese astronaut: “Het is belangrijk dat Europa astronauten heeft”, legt De Winne uit. “Dit inspireert jonge mensen. We gaan in de toekomst heel veel mensen nodig hebben die ingenieur of wetenschapper willen worden, om de problemen die we vandaag in onze wereld kennen op te lossen. Astronauten dragen heel veel bij als inspiratie voor mensen die zo’n wetenschappelijke carrière ambiëren.”

Op aarde klein, maar in de ruimte groot

“We gingen er van in het begin volop voor. We wilden er geen spijt van hebben er niet alles aan gedaan te hebben. Dat het uiteindelijk gelukt is, is in de eerste plaats te danken aan de echt uitzonderlijke kwaliteiten van Raphaël Liégeois”, zei staatssecretaris Dermine

“Er waren meer dan 20.000 kandidaten in het begin. Er zijn er vijf die nu beroepsastronaut worden en daar zit “un petit belge” bij. Dat is absoluut ongelooflijk. Alle Belgen zijn fier vandaag. Op de planeet Aarde zijn we een klein land, maar in de ruimte een groot.”

Dat weerspiegelt zich ook in de investeringen die ons land doet in de Europese ruimtevaart. Maar vier landen dragen netto meer bij aan ESA dan België. “Elk jaar dragen we zo’n 300 miljoen euro bij en dit jaar aanzienlijk meer. Dat doen we om drie redenen: voor de wetenschap in België, voor de economische terugverdieneffecten voor onze industrie en werkgelegenheid en ook voor het symbool om een Belgische astronaut te hebben.”

Staatssecretaris Dermine houdt niet van het woord lobbying, maar bij de aanstelling van Raphaël Liégeois als nieuwe astronaut kwam er wel degelijk gelobby aan te pas, geeft hij toe. “We hebben aan de andere landen duidelijk laten horen dat we ambitie hadden. Iedereen heeft daarbij zijn rol gespeeld op elk niveau. Zelfs de koning deed dat. Hij organiseerde twee weken geleden een vergadering met Joseph Aschbacher, de Oostenrijkse directeur van de ESA. Dat was zeer nuttig.”