Sinds het begin van de coronapandemie is de vaccinatiegraad tegen mazelen gestaag gedaald. In 2021 miste een recordaantal van bijna 40 miljoen kinderen een dosis van het vaccin: 25 miljoen van hen misten de eerste dosis, nog eens 14,7 miljoen de tweede. Dat blijkt woensdag uit een gezamenlijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC.