Natali Broods in ‘Déjà Vu’ — © Play4

Een verhaal over tijdreizen. Binnen het decor van een psychologisch gezinsdrama. Overgoten met een sausje feminisme. Neen, de Streamz-serie ‘Déjà vu’ laat zich niet makkelijk samenvatten tot één thema. Gelukkig maar, want het is net die complexiteit waar actrice Natali Broods van smult.