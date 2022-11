Café Cambrinus loopt bomvol voor afscheid van Hasseltse deurwaarder Jan Kerkstoel

Honderden mensen hebben woensdagavond afscheid genomen van deurwaarder Jan Kerkstoel. Al is volksmens een betere omschrijving, want zelfs bij de uitoefening van zijn job bleef hij altijd de menselijkheid zelve.

Die levenshouding en zijn joie de vivre waren voelbaar in volkscafé Cambrinus, dat hij redde van de sloophamer door het zelf te kopen. Daar, voor ‘zijn’ toog, werd de kist met het stoffelijk overschot van Jan geplaatst. Aan zijn vast tafeltje, bij het venster, een door zoon en uitbater Dries vers getapte pint bij zijn foto en zijn onvermijdelijke strohoed. Zo zou Jan het zelf getekend hebben. In de enorme rij die een laatste groet kwam brengen, schoven bekende maar ook ‘gewone’ Hasselaren aan, zelfs begeleid door livemuziek. Tranen en een brede lach lagen pal in mekaars buurt. Langs de kist pronkte een foto van Jan en zijn vrouw Mieke die recent overleed.

“Vake miste Moeke heel erg. Hun lach, gulheid en eenvoud gaan we missen. Maar als je de vrienden en kennissen ziet, die hier een laatste groet komen brengen, dan weten we dat hun leven echt goed geweest is”, zeggen de kinderen van Jan en Mieke.

