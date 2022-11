Grootverbruikers elektriciteit moeten verplicht zonnepanelen plaatsen

Eigenaars van gebouwen die jaarlijks meer dan 1 GWh elektriciteit gebruiken moeten voortaan verplicht zonnepanelen plaatsen. Dat is het gevolg van een voorstel van decreet dat woensdag werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De verplichting zal gelden voor eigenaars, pachters en opstalhouders van grote gebouwen. “Het betreft hier een doelgroep van ongeveer 2.500 afnamepunten binnen zeer uiteenlopende sectoren”, zegt hoofdindiener Andries Gryffroy (N-VA). De Vlaamse regering kan wel nog modaliteiten bepalen die hen de mogelijkheid geeft om andere vormen van hernieuwbare energie te gebruiken om aan de verplichting te voldoen.

Daarnaast komt er een verplichting voor overheidsgebouwen die jaarlijks meer dan 500 MWh gebruiken.

“We zijn blij met de ambitie om het potentieel aan zonne-energie in Vlaanderen versneld te realiseren”, reageren Hannelore Goeman en Bruno Tobback van Vooruit. “Toch hebben we nog vragen over de aanpak. Zeker wanneer we vaststellen dat deze regering niet eens een duidelijk beeld heeft van haar eigen zonnepotentieel. Zelfs over de PV-panelen die er al liggen, is geen informatie beschikbaar.”

Ook Groen is niet tegen de maatregel, maar volgens die partij gaat het niet snel genoeg. “Als we echt de voorbeeldfunctie willen waarmaken, hadden alle overheidsgebouwen al vol moeten liggen met zonnepanelen”, zegt Staf Aerts.