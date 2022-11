Castors Braine droomt van mannenploeg in BNXT League

Castors Braine, van 2014 tot 2020 zeven keer op rij Belgisch kampioen en de huidige vicekampioen in het vrouwenbasketbal, wil ook in het mannenbasketbal furore gaan maken. “Een mannenploeg is zeker een poject waarmee we bezig zijn”, verklaarde voorzitter Jacques Platieau woensdag op een persconferentie.

Erg concreet is het nog niet. “Ik weet niet of het voor volgend jaar, voor over twee jaar of nog later zal zijn. Momenteel zijn er de middelen niet voor. We zullen de stap zetten wanneer we er klaar voor zijn. Als een sponsor een grote som op tafel legt, kan het snel gaan, maar voor volgend seizoen zal het sowieso een beetje kort dag zijn.”

“Er is in Eigenbrakel zeker ruimte voor een mannenteam, maar dat mag niet ten kosten van de vrouwen gaan. We willen ons spiegelen aan Kangoeroes Mechelen, dat zowel in de Europe Cup voor mannen als de Euroleague voor vrouwen een team heeft.”