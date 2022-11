Christiaan uit ‘Blind Getrouwd’ na breuk met Jana: “Ik krijg nu veel berichtjes van geïnteresseerde vrouwen”

Na zijn breuk met Jana in het tv-programma Blind getrouwd krijgt Christiaan veel berichtjes van geïnteresseerden. Dat vertelt hij in een interview met TV Familie. Maar daarop ingaan doet hij voorlopig niet. Daar is hij nog niet klaar voor, zegt hij.

Het huwelijk tussen Jana (29) en Christiaan (28) was een veelbesproken onderwerp tijdens het laatste seizoen van Blind getrouwd. De twee besloten uit elkaar te gaan, maar afgelopen week liet Jana in een interview met Dag Allemaal weten dat ze het toch opnieuw wou proberen. Het voormalige koppel sprak daarom opnieuw af, maar voor Christiaan bleef het ‘nee’. “Ik heb geen verliefde gevoelens voor haar”, vertelt hij in een interview met TV Familie.

Maar hij staat ook nog niet open voor een nieuwe relatie. “Ik wil nu eerst rust voor mezelf nemen. Het is toch een intens parcours geweest. Al sluit ik me uiteraard niet af voor de liefde. Stel dat ik iemand tegenkom met wie het klikt, dan ga ik dat verder onderzoeken. Maar ik ga zeker niet actief op zoek gaan. Ik krijg eigenlijk veel berichtjes van geïnteresseerde vrouwen die willen afspreken nu het niets is geworden met Jana.”

Op die berichtjes reageert hij wel, maar Christiaan laat hen weten dat hij nog niet klaar is om verder af te spreken. Hij wil Jana ook niet kwetsen, zegt hij nog.

