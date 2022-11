Waarom arbeiders van China’s grootste werkgever massaal in opstand komen

In de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in het Chinese Zhengzhou, zijn woensdag grootschalige protesten uitgebroken. Op video’s op sociale media is te zien hoe honderden arbeiders proberen weg te vluchten. De Foxconnfabriek ligt al jaren onder vuur omdat de rechten van arbeiders er genegeerd worden. En de harde corona-aanpak in China heeft de werkomstandigheden alleen maar erger gemaakt.