Jean Thomas schenkt opbrengst van zijn boek integraal aan goed doel

IIn het boek ‘Nieuwerkerken, mijn dorp zoals het vroeger was’, bundelt Jean Thomas prachtige oude foto’s, verhalen van dorpsfiguren en leuke weetjes en anekdotes. Onder heel wat belangstelling stelde Jean dit boek al voor in dienstencentrum De Vlinder in Nieuwerkerken. Dat was voor hem meteen ook de kans om heel wat mensen te bedanken die een steentje bijdroegen. Zo las Jef Vanbranbant de teksten na en zorgde Valère Grauwels voor de lay-out. Zonen Jo en Stefan staken samen met Jean ook heel wat uren in de realisatie van dit boek. Rombout Nijssen tot slot zette Jean aan om in eigen beheer dit boek uit te geven en bracht de juiste mensen samen. Het resultaat valt duidelijk in de smaak, want de verkoop liep vlot. Zo verkocht Jean al meer dan 150 boeken. Wie er nog een wil, moet zich haasten, want de laatste examplaren zijn nog te koop in De Vlinder. Jean toont alvast zijn goed hart en schenkt de opbrengst, zeshonderd euro, integraal weg aan een goed doel. De keuze viel op Sint-Vincentius, een vereniging die bijspringt voor mensen die het moeilijk hebben. Dat past bij Jean, want de gepensioneerde praktijkleerkracht van de vroegere tuinbouwschool in Sint -Truiden had vroeger ook altijd al oog voor de zwaksten in de klas. len