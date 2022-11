Niet alleen in Qatar: ook geen alcohol toegelaten op Wereldbeker cyclocross in Benidorm (maar dat is daar niet abnormaal)

Aan het deelnemersveld zal het in Benidorm niet liggen: Mathieu van der Poel is er zeker bij en Wout van Aert wellicht ook. Met veel Belgische toeristen en zelfs vaste verblijvers lijkt de Spaanse badstad ook op veel toeschouwers te kunnen rekenen.

Enige mogelijke spelbreker is artikel 67 van wetgeving 10/1990, uitgevaardigd op 15 oktober 1990: de Spaanse overheid verbiedt de verkoop van alle alcoholische dranken tijdens sportieve competities.

In Spanje is het verbod goed ingeburgerd: voetbalfans weten dat ze voor een biertje terecht kunnen in de bars rond het stadion, niet binnenin tijdens de wedstrijd. Internationale fans zijn uiteraard veel minder goed op het hoogte van de wetgeving. Op de voorbije GP Formule 1 waren veel toeschouwers nog verrast dat er geen alcohol toegelaten was in de tribunes.

De organisatie van de Wereldbekercross in Benidorm is op dit moment nog in overleg met de lokale overheid en hoopt tot een oplossing te komen. De cross gaat door in twee naburige stadsparken, zonder de duidelijke fysieke afscheiding die er in een voetbalstadion of een F1-circuit wel is. Dat laat mogelijk wat ruimte voor een ‘creatief’ compromis.