Twee bestuurders rijden met rode diesel bij controles in zone Kempenland

Politie Kempenland heeft dinsdag samen met inspecteurs van Douane en Accijnzen controles gehouden op de Kaulillerweg in Peer, de Antwerpsesteenweg in Leopoldsburg en de Kamperbaan in Hechtel-Eksel. Tijdens die actie zijn twee bestuurders betrapt op rijden met rode diesel. Ze kregen een boete van 500 euro. Drie bestuurders hadden nog een openstaande boete en moesten samen 2.433 euro betalen. Een bestuurder die een onbetaalde boete van 240 euro niet meteen kon aflossen, moest zijn auto achterlaten. De politie heeft zeven boetes opgesteld voor inzittenden zonder gordel. Ook een kindje werd niet vastgemaakt. Een auto was niet verzekerd en niet gekeurd. Die werd in beslag genomen. Een bestuurder had te veel gedronken.

maw