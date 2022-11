In de Leyssenhofweg in Peer heeft de politie deze week al twee keer snelheidscontroles gehouden. De straat is een omleidingsroute voor de wegwerkzaamheden in Peer. In de straat fietsen heel wat scholieren. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. Bij de snelheidsmetingen bleek dat het merendeel van de bestuurder sneller reed.

maw