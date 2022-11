Onze tv-tips: een iconische plaat, een kwajongen en een bijzondere oorlogsfilm

Soul II Soul - club classics vol. 1

Canvas, do, 22.55u

Muziekdocumentaire over legendarische platen die worden beschouwd als mijlpalen in de popgeschiedenis. Deze aflevering gaat over het merkwaardige verhaal van de Britse popgroep Soul II Soul, hun album Club Classics Vol. One uit 1989 stond op één in het VK en de VS. De docu vertelt het verhaal van een zwarte groep die van underground naar internationaal raakt met één album. (tove)

Whiskey tango foxtrot

VTM3, do, 22.45u

Een biografische oorlogsfilm waarin gek genoeg ook ruimte is voor wat comedy. Een film met Margot Robbie, Billy Bob Thornton en Tina Fey die een groot suspense of disbelief gehalte heeft. Al was het maar omdat de Afghanen door westerlingen worden gespeeld. Over een journaliste die 20 jaar geleden afreisde naar de oorlog in Afghanistan om er verslag uit te brengen. Ze ontmoet een collega in Kabul die haar op sleeptouw neemt. (tove)

Shabu

NPO2, do, 22.20u

Shabu is een lieve, creatieve en street smart jongen uit Rotterdam-Zuid. Nadat hij tijdens een joyride de auto van zijn oma total loss rijdt, is zijn hele familie boos op hem. Hij heeft een zomer de tijd om het goed te maken, voordat zijn oma weer terugkomt van vakantie in Suriname. De documentaire Shabu won het Gouden Kalf voor beste lange documentaire 2022. (tove)