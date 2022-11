Goedgeluimde Japanners op STVV-training na winst tegen Duitsland

LEES OOK. Japan geeft Duitsers duur lesje in efficiëntie en zorgt voor nieuwe stunt op WK voetbal

Shinji Okazaki en Daiki Hashioka poseerden met plezier voor de lens van onze fotograaf met een overwinningsgebaar. Daniël Schmidt stond dan wel niet tussen de palen in Qatar maar dat kon de pret niet deren. Van de Japanners ontbrak niet alleen Daniël Schmidt in Sint-Truiden. Ook Daichi Hayashi was afwezig. Zijn vrouw is hoogzwanger, Hayashi keert pas volgende week terug. Shinji Kagawa herstelt nog van zijn operatie aan de voet.