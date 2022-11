Pelt

Op de Noord-Zuidverbinding in Pelt is woensdagavond rond 18 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. In de donkerte en het regenweer botsten twee auto’s die richting Nederland reden. Een van de voertuigen sloeg over de kop. Drie inzittenden raakten gewond. Het ongeval zorgde voor veel verkeershinder in de drukke avondspits. Iedereen wilde tijdig thuis zijn voor de voetbalmatch van de Rode Duivels op het WK. gvb