Topman Welzijnsverbond hekelt “rotte appels” die kinderopvang “in kwaad daglicht” zetten

Het Vlaams Welzijnsverbond betreurt dat de hele kinderopvang in een kwaad daglicht geplaatst wordt “door enkele rotte appels”. “De verhalen die uitgebreid in de aandacht kwamen zijn, gelukkig maar, de grote uitzondering. Maar we mogen niet blind zijn voor bepaalde pijnpunten binnen de kinderopvang”, stelt algemeen directeur Hendrik Delaruelle woensdag in een open brief.

De voorbije week doken er opnieuw verhalen op van wantoestanden in verschillende crèches en moest een aantal opvanginitiatieven de deuren sluiten. “Het zijn schrijnende verhalen die aan het onwaarschijnlijke grenzen. We hebben er alle begrip voor als u zich zorgen maakt, want ook wij liggen hier wakker van”, steekt Delaruelle van wal.

Volgens de algemeen directeur is het van cruciaal belang dat mensen hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten in de crèche, maar “de kinderopvanginitiatieven die dit niet kunnen waarmaken, moeten eruit”. Delaruelle onderstreept dat de schrijnende verhalen slechts een uitzondering zijn “en dat de overgrote meerderheid van de initiatieven wel degelijk een veilige opvang biedt”.

Desondanks mogen we niet blind zijn voor bepaalde pijnpunten binnen de kinderopvang, klinkt het verder. Daarom pleit het Vlaams Welzijnsverbond voor het verbeteren van de omkadering in de sector en minder kinderen per begeleider. Ook het professionalisme moet worden versterkt en op pedagogisch vlak moeten stappen vooruit worden gezet, luidt het.

“De plekken waar het misloopt zijn dan wel een kleine minderheid, maar al is het er maar één, het is er één te veel. Heel de sector heeft nood aan versterking. En dus blijven we als Vlaams Welzijnsverbond, samen met onze partners, vechten voor de kinderopvang. We zijn blij dat minister Hilde Crevits alle betrokkenen nog deze maand rond de tafel heeft uitgenodigd om een perspectiefplan uit te werken”, aldus Delaruelle, die zijn brief afsluit met alle medewerkers in de kinderopvang te bedanken voor hun inzet, net als de ouders die vertrouwen hebben in de sector.

Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties in de kinderopvang, gezinsondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning voor personen met een handicap.