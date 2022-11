Open Vld-kopstuk Maggie De Block zet in 2024 stap opzij voor jonge liberalen, maar die moet de partij nog vinden

Ze maakt plaats voor een jongere garde en wil na 25 jaar Wetstraat geen prominente rol meer spelen in de politiek. Of misschien zelfs helemaal geen rol meer. Zeker is dat Maggie De Block, die jarenlang met haar atypische stijl de politiek kleurde, bij de verkiezingen in 2024 enkel nog de Vlaams-Brabantse lijst van Open Vld zal duwen. En dat maakt het gepuzzel van haar voorzitter Egbert Lachaert voor 2024 er wat makkelijker op.