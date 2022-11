Knuffelberen met bdsm-accessoires: Balenciaga verwijdert campagne na kritiek over seksualiseren van kinderen

Op sociale media ging de nieuwe campagne van Balenciaga vlot over de tongen. Op de beelden waren kinderen te zien die knuffelberen vasthadden, die uitgedost waren met bdsm-accessoires. Dat zorgde voor heel wat commentaar op Twitter, waarbij mensen het merk beschuldigden van het seksualiseren van kinderen.

Balenciaga haalde de campagne offline en verschuldigde zich in een bericht op Instagram. “Wij verontschuldigen ons oprecht voor elke belediging die onze kerstcampagne heeft veroorzaakt. Onze pluche beer-zakken hadden niet in deze campagne bij kinderen mogen staan. We hebben de campagne onmiddellijk verwijderd van alle platforms”, klonk het.

Het merk verontschuldigde zich ook voor het tonen van “verontrustende documenten.” Dat statement ging over een campagnebeeld waarop een document te zien was dat mogelijk een juridische uitspraak was in een zaak rond kinderporno. “Wij verontschuldigen ons voor het tonen van verontrustende documenten in onze campagne. Wij nemen deze zaak zeer serieus en nemen juridische stappen tegen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de set en het opnemen van niet goedgekeurde items voor onze lente ‘23 campagne fotoshoot. Wij veroordelen misbruik van kinderen in elke vorm. Wij staan voor de veiligheid en het welzijn van kinderen.”

(sgg)