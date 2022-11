LIVE. Zo vierde Limburg de zege van de Rode Duivels tegen Canada

Bibberen en beven op de Grote Markt

Bibberen en beven en niet alleen van het wedstrijdverloop. Dat doen ze op de Grote Markt. "Als we aan de rust 2 of 3-0 achterstaan hebben we niks te zeggen. Gelukkig hebben we Courtois", zegt Thibault Vanstraelen die de match vol bibbert. "Ik vind dat er nog redelijk wat volk is. En een fantastisch scherm. Ik kom zeker terug, want eerlijk, ik denk niet dat de Belgen ver gaan geraken. Winnen gaan we de Wereldbeker niet doen."