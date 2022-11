Brand vernielt oud bedrijfsgebouw van wasserij De Zwarte Arend in Sint-Truiden

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is woensdag om 15 uur met de grote middelen uitgerukt voor een bedrijfsbrand op de Hasselstsesteenweg in Sint-Truiden. De vlammen sloegen door het dak van de oude wasserij De Zwarte Arend. Die gebouwen staan leeg sinds 2016 en er verblijven geregeld krakers in het pand.

© Jozef Croughs

Er zijn nu ook sterke vermoedens dat de oorzaak van deze brand verband houdt met de aanwezigheid van krakers. Een branddeskundige kwam om de oorzaak te bepalen en de politie voert het verder onderzoek. “Toen wij aankwamen sloegen er al vlammen door het dak,” zegt brandweerkapitein Steven Rennen. “Wij hebben van bovenuit en in het gebouw aanvallen uitgevoerd om de brandhaard te bestrijden. Intussen was er versterking bijgekomen van Hasselt. Helaas was het snel duidelijk dat er weinig te redden viel waardoor wij geen risico’s meer genomen hebben en gecontroleerd verder de bluswerken hebben uitgevoerd”, aldus Rennen. Even werd er gevreesd dat er asbest zou vrijkomen met gevaar voor de buurt. Het bleek uiteindelijk te gaan om asbest gevaar categorie 1 waarbij enkel op het eigen terrein vervuiling was. De regenval heeft bijgedragen dat de vervuiling beperkt werd tot de eigen bedrijfsomgeving. (jcr)