Dartsicoon Peter Wright doet vreselijk verhaal van zijn vrouw, die vreesde voor haar leven: “Ze hallucineerde en wilde uit een raam springen”

Midden november won Wright na een thriller met 5-4 van Alan Soutar op de Grand Slam of Darts. Na afloop moest de Schot zijn tranen bedwingen in een interview, waarin hij vertelde dat zijn vrouw ‘Jo’ was opgenomen in het ziekenhuis. Een wedstrijd later was het over en uit na een relatief kansloze nederlaag tegen Nathan Aspinall.

“Peter was er duidelijk met zijn hoofd niet bij”, zei ‘The Asp’ toen. “Het was ook een moeilijke situatie, maar uiteindelijk moet ik professioneel zijn en de wedstrijd gewoon winnen.”

Wright gaf niet veel later verstek voor de Players Championship Finals, het laatste toptoernooi voor het WK dat vrijdag van start gaat. Woensdag deed de regerende wereldkampioen samen met zijn vrouw - die ook zijn manager is - hun verhaal bij Oche180.

“Het zijn een paar vreselijke weken geweest”, aldus de Schot. “Jo werd naar het ziekenhuis gebracht tijdens het eerste weekend van de Grand Slam. Ze had zo veel pijn en vertelde mij dat ze vreesde dat ze zou sterven. Net omdat de pijn zo erg was. Eerst dachten de dokters dat ze gewoon uitgeput was na het verwijderen van haar galblaas en een hysterectomie. Maar blijkbaar werd de pijn veroorzaakt door een scheur in de galbuis, waardoor er galvloeistof in haar lichaam lekte.”

© ISOPIX

Hallucinaties

Sindsdien ging Joanne Wright achteruit door bijkomende problemen, zoals uitdroging en een ingeklapte long. “Bovendien mocht ik haar zes dagen lang niet zien in het ziekenhuis”, zucht Wright. “Het was belachelijk zorgelijk voor ons allemaal. Uiteraard kon ik me helemaal niet concentreren op het darten. Mijn gedachten waren volledig bij Jo en niet bij de Grand Slam. De zorgen zijn nog niet voorbij. Jo ligt nog steeds in het ziekenhuis, voor bijkomende testen en haar herstel.”

“Ik hallucineerde en zag monsters, het was heel eng”, laat mevrouw Wright weten. “Als een raam hoog genoeg was geweest om door te springen, zou ik gesprongen hebben. Ik mag nog niet naar huis vanwege de ingeklapte long, het is het ene na het andere geweest. En ik moet ook nog een rugoperatie ondergaan. Ik dacht dat een galblaasoperatie één van de makkelijkere operaties zou zijn. Niet dus.”

Peter Wright zelf onderging eerder dit jaar een soortgelijke operatie, om zijn galblaas te verwijderen. “Het is zo zwaar geweest”, stelt hij. “Ik kom terug om op het WK mijn titel te verdedigen. Maar dit is verre van de beste voorbereiding daarop.”