Nieuwe explosies in Kiev, stroomonderbrekingen op verschillende plaatsen in Oekraïne en Moldavië

De Oekraïense hoofdstad Kiev en andere delen van het land worden woensdag opnieuw getroffen door bombardementen. Er is een “infrastructuursite” geraakt, zo heeft burgemeester Vitali Klitsjko gemeld. Volgens het plaatselijke militaire bestuur zijn in Kiev drie mensen gedood en zes anderen gewond. Ook in Lviv, in het westen van het land, wordt melding gemaakt van stroompannes door Russische bombardementen.

Klitsjko heeft de inwoners van Kiev opgeroepen in de schuilkelders te blijven. Volgens een verslaggever van het Franse nieuwsagentschap AFP waren een reeks ontploffingen te horen en is vervolgens de elektriciteit uitgevallen in een wijk in het noorden van Kiev. Ook de watervoorziening is onderbroken, zegt Klitsjko.

Ook in de regio’s Odessa, Mykolajiv, Poltava en Dnjepropetrovsk worden explosies gemeld. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers. Volgens de burgemeester van de westelijke stad Lviv, Andrij Sadovyj, zit de stad na de aanvallen volledig zonder elektriciteit.

“Rusland viert zijn classificatie als terroristische staat met nieuwe raketterreur tegen de Oekraïense hoofdstad en andere steden,” schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op Twitter. Eerder op de dag had het Europees Parlement Rusland veroordeeld als een staat die het terrorisme steunt.

Ook Moldavië

De Russische raketaanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne hebben ook een enorme stroomstoring veroorzaakt in heel Moldavië, zei de vicepremier van Moldavië op woensdag. “Massale stroomuitval in Moldavië na de Russische aanval van vandaag op de energie-infrastructuur van Oekraïne,” zei Andrei Spuni, die ook fungeert als minister van infrastructuur, op Twitter. “Moldelectrica, TSO (transmissiesysteembeheerder), werkt eraan om meer dan 50% van het land weer aan te sluiten op elektriciteit.”

Omstreeks 14.35 uur zou de stroom in de hoofdstad Chisinau opnieuw hersteld zijn, meldt een journalist van Reuters.