Onderzoek naar cocaïnehandel in Sint-Truiden: 11 arrestaties en 8 voertuigen in beslag genomen

Sint-Truiden

In een groot drugsonderzoek naar de handel in cocaïne is de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken woensdag op zestien adressen binnengevallen. Elf verdachten werden in de boeien geslagen.

Bij de huiszoekingen zijn acht voertuigen in beslag genomen omdat er een vermoeden is dat ze werden gebruikt voor de drugstransacties. Tijdens de huiszoekingen werd beslag gelegd op sommen cash, cocaïne en luxegoederen.

De lokale politie kreeg bij de invallen de steun van collega’s van de politiezones Getevallei en Kanton Borgloon, het bijzonder bijstandsteam SAU-TIG Limburg, politiemensen van de speciale eenheden (DSU) en het interventiekorps en agenten met drugshonden. In totaal namen zo’n honderd agenten deel aan de actie.

Cocaïne wordt vaak gebruikt om beter te presteren. De oppeppende drug blijft erg populair. De gemiddelde prijs van (snuif)cocaïne schommelt al jaren rond de 50 euro per gram.

Over de handel die vanuit Sint-Truiden zou worden gerund, waren de verhoren woensdag nog bezig. Die moeten duidelijkheid brengen over de mogelijke rol van de gearresteerden. Het parket Limburg bevestigt het onderzoek maar kan door de lopende procedures nog niet meer informatie bekendmaken.

