Raphaël Liégeois wordt derde Belgische astronaut ooit

Na Dirk Frimout en Frank De Winne heeft ons land een derde astronaut. Raphaël Liégeois (34), een doctor in de ingenieurswetenschappen, wordt de derde Belgische man én de eerste Waal in de ruimte. Dat is bekendgemaakt op de ministeriële top van de ESA, het Europese ruimtevaartagentschap.

De 34-jarige Liégeois – afkomstig uit Namen – werkt in Zwitserland, aan de Ecole Polytechnique van Lausanne en het Department of Medical Informatics van de Universiteit van Genève. Hij spreekt vijf talen, van zijn moedertaal Frans over Nederlands, Engels, Duits en zelfs een mondje Luxemburgs. In zijn vrije tijd vliegt hij graag met een luchtballon en speelt hij muziek.

Dat Liégeois zich nu ook astronaut mag noemen, heeft hij onder andere te danken aan een stevige lobbycampagne van de federale regering. In maart 2021 kondigde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) samen met Frank De Winne aan dat België op zoek ging naar een nieuwe astronaut. Alle universiteiten van het land werden aangeschreven om mogelijke kandidaten op te snorren. Elke hoogwaardigheidsbekleder in de sector die op bezoek kwam, kreeg de beroemde maanraket van Kuifje in de handen gestopt. De koning en de premier zetten er hun schouders onder. Met als resultaat: een derde Belgische astronaut. Het is de eerste keer dat een Franstalige Belg astronaut wordt. Liégeois was de enige Belg op twintig die door de strikte selectieprocedures van de ESA raakte. Grote landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië zijn de grootste geldschieters van de ESA en zijn dan ook nagenoeg altijd gegarandeerd van een deelnemer. Maar België spendeert na die vier het meest aan de Europese ruimtevaart en dat speelt zeker ook een rol.