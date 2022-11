Daniel Ricciardo keert als reserverijder terug naar F1-renstal Red Bull

Daniel Ricciardo gaat volgend seizoen opnieuw aan de slag bij Formule 1-team Red Bull. Dat maakte de renstal bekend op haar website. De 33-jarige Australiër wordt er reserverijder. Red Bull-topman Helmut Marko maakte afgelopen week in Abu Dhabi al de komst van Ricciardo bekend, maar van een contract was toen nog geen sprake.

Ricciardo moet na dit seizoen zijn zitje als vaste rijder bij McLaren afstaan aan zijn landgenoot Oscar Piastri, de F2-kampioen van 2021. Bij Red Bull zal hij ook ingezet worden voor commerciële activiteiten.

“Ik ben heel opgewonden terug thuis te komen”, zei Ricciardo in een eerste reactie. “Voor mij persoonlijk is de mogelijkheid om bij te dragen en omringd te worden in het beste team ter wereld enorm aantrekkelijk. Het geeft me ook de kans de batterijen op te laden en me te heroriënteren.”

Ricciardo maakte in 2011 zijn debuut in de Formule 1. Hij reed eerder van 2014 tot 2018 bij Red Bull en won in die periode zeven Grote Prijzen. Twee keer werd hij derde in de eindstand van het WK. Eerder reed hij voor HRT (2011) en Toro Rosso (2012-2013). Na zijn periode bij Red Bull kwam hij nog uit voor Renault (2019-2020) en McLaren (2021-2022). Vorig jaar boekte hij zijn laatste van acht overwinningen in de F1, in de Grote Prijs van Italië.

De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen en de Mexicaan Sergio Perez blijven de twee vaste rijders van Red Bull volgend seizoen.