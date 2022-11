Nastja Claessens debuteert bij Belgian Cats in cruciale EK-kwalificatiematchen

Geen Julie Allemand in de selectie van de Belgian Cats. Begin deze week werd op afzondering in Leuven al duidelijk dat de guard van ASVEL Villeurbanne en Chicago Sky met een voetblessure moest afhaken. Allemand reist nu terug naar haar club waar ze de revalidatie zal verderzetten. Wel in de selectie van de eveneens debuterende bondscoach Rachid Meziane is Nastja Claessens. Het 17-jarig talent was er vorig jaar in november al bij in Bosnië en Herzegovina maar stond toen niet op het wedstrijdblad. Claessens komt donderdagavond (20u30, Sportoase Leuven) dus voor de eerste keer in actie voor de Belgian Cats. Zij speelt in de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) bij Waregem waar haar papa Fre Claessens de coach is. Daar heeft ze een schitterend gemiddelde van maar liefst 14 punten, 7 rebounds en 3 assists.

Claessens is na Billie en Becky Massey, Maxuele Lisowa en Ine Joris de vierde Young Cat van de Nex Gen die de afgelopen twee jaar doorstoot naar de selectie van de Belgian Cats. De drie afvallers zijn Heleen Nauwelaers (Kangoeroes Mechelen), Morgane Armant (Liège Panthers) en Serena-Lynn Geldof (Zaragoza).

2 op 2 aan de orde deze week

De Belgian Cats werken deze week in Leuven twee belangrijke EK-kwalificatiematchen af. Donderdag dus tegen Noord-Macedonië en zondag versus Bosnië en Herzegovina. Vorig jaar openden Emma Meesseman en co. met een nipte nederlaag in Bosnië en Herzegovina en ruime winst in Kortrijk tegen Duitsland. Een twee op een twee is dus deze week aan de orde om on the road te blijven voor het EK van 2023 in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana (15-25 juni).

De Cats moeten zich plaatsen voor het EK willen ze op schema blijven voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Van de tien groepen zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2023. Van de acht groepen van vier gaan de vier beste tweedes ook naar het EK. De Belgian Cats gaan voor een vierde opeenvolgende EK.