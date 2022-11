Zwembad en bowling Maaseik geëvacueerd na brand in sauna

Maaseik

In het wellness-complex boven het zwembad van Maaseik brak woensdagvoormiddag een brandje uit. In een van de sauna’s was een houten bankje voor de rug op de kolen blijven liggen. Hierna begon het bankje te smeulen en branden in de cabine.

“De brand was beperkt en de schade is miniem”, luidt het bij de Maaseikse brandweer. Zij werden rond 10.45 uur opgeroepen voor de brand aan de Sportlaan en waren snel ter plaatse. “Op dat moment was iedereen die in het gebouw aanwezig was al geëvacueerd. In totaal stonden zo’n dertig mensen buiten.”

Niet halfnaakt

De zwemmers stonden daar niet halfnaakt. Iedereen had voldoende tijd om zich om te kleden. “Ze mochten na de interventie terug naar binnen. Heel veel hebben we niet moeten doen. We hebben beperkt moeten blussen en droegen het brandende materiaal naar buiten. Nadien verluchtten we de bovenverdieping. Daar zijn de wellness en bowling gevestigd. De cabine waar het vuurtje ontstond blijft voorlopig dicht. Daar zal nog een veiligheidscontrole moeten gebeuren, maar er is structureel niets stukgegaan. Gewonden vielen er niet”, besluiten ze bij de brandweer van Maaseik. ppn