Klein Belgisch architectenbureau laat grote internationale namen achter zich en pakt interieurprijs

Van een stoffige zolder een waar speelparadijs maken. Dat is wat Van Staeyen Interieur Architecten, een bureau gesitueerd in de Antwerpse wijk Markgrave, deed. En daarvoor werd het bureau nu bekroond met een award uitgereikt door het prestigieuze architectuur- en designplatform Dezeen.

Het is voor het vijfde jaar op rij dat Dezeen prijzen uitreikt aan ’s werelds beste architectuur, interieur en design. In de jury zetelen grote namen uit het milieu, wat maakt dat de awards hoogaangeschreven staan.

Dat maakt van de overwinning van Van Staeyen Interieur Architecten in de categorie ‘Best Small Interior of the Year 2022’ een heuse prestatie. De Antwerpse architecten toverden een zolderruimte in een familiehuis in Kasterlee om tot een speelse en multifunctionele kamer.

Bedoeling van het project was van een stoffige ruimte een plek te maken waar niet alleen gasten konden verblijven, maar ook de kinderen van het gezin zich zouden kunnen terugtrekken met vrienden, zowel nu, als wanneer ze ouder werden.

Dat de architecten in hun missie geslaagd zijn, blijkt alvast uit de commentaar van jury, die het ontwerp beschrijft als “not just a playground for kids, but a playground for everyone.” Het resultaat is een opvallend ontwerp met ronde vormen, veel hout, licht en kleurdetails in zonnig geel, wat maakt dat het geheel puur energie uitstraalt. Er is een plek om te slapen, een woonruimte en een aparte badkamer.

© Jochen Verghote - Lucid

© Jochen Verghote - Lucid

© Jochen Verghote - Lucid

Op 29 november volgt de prijsuitreiking in Londen. Het is bovendien niet de eerste keer dat Van Staeyen een prijs verzilvert. In 2019 won het bureau de hoofdprijs ‘Civic and Cultural Interior’, met de inrichting van de bar en ontmoetingsruimte in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal.