Roberto Martinez wijzigt opstelling dan toch: Leander Dendoncker in de basis tegen Canada, wellicht ten koste van Zeno Debast

De bondscoach van de Rode Duivels pakt uit met een verrassing: Leander Dendoncker staat aan de aftrap tegen Canada. De laatste wedstrijden krijgt hij geen kans, maar nu komt hij toch in de ploeg. Dat valt te horen rond de Rode Duivels. Wellicht is Zeno Debast het kind van de rekening.

Naast de keuze voor Dendoncker gaf Martinez eerder aan dat ook Eden Hazard en Jan Vertonghen in de basis staan. In de oefeninterland tegen Egypte vorige week bleef Dendoncker nog de volledige wedstrijd op de bank, ook in de twee partijen daarvoor kreeg hij geen minuut.

De 27-jarige speler van Aston Villa kwam voor het laatst in actie bij de nationale ploeg op 14 juni dit jaar. Toen versloegen de Duivels Polen in de Nations League. Toen speelde hij 90 minuten mee. Martinez gaf eerder al aan dat hij voor Dendoncker toch eerder een rol op het middenveld ziet, maar wellicht geeft zijn ervaring de doorslag op de piepjonge Debast.

Voorts worden niet al te veel verrassingen verwacht. In het middenveld krijgt Timothy Castagne wellicht de voorkeur op Thomas Meunier. Centraal is er het duo Witsel-Tielemans, tot hiertoe al het meest uitgespeeld door Martinez. Op links is de uitverkorene Yannick Carrasco. Achter de diepe spits lopen Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De Bruyne omdat hij onmisbaar is en Hazard omdat de bondscoach dat op zijn persconferentie uitzonderlijk heeft aangekondigd. Romelu Lukaku is nog niet fit genoeg en daarom zal de keuze op Michy Batshuayi vallen. E