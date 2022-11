Nieuwe Lummense kindergemeenteraad met veel goesting uit de startblokken

Lummen

De eerste kindergemeenteraad van het schooljaar start traditioneel met het verkiezen van een kinderburgemeester en de schepenen. Noah Cardinaels (11) van de TalenTuin mag een jaar lang de driekleurige sjerp dragen.

“Vorig jaar was ik schepen van verkeer”, zegt Noah. “Toen lanceerde ik het idee van een regenboogzebrapad. Omdat dat niet kon, hebben we een elektriciteitskastje in de regenboogkleuren geschilderd. Als kinderburgemeester wil ik eerst samen met de andere raadsleden brainstormen. Daarna zullen we alle ideeën bespreken.” Lise Houben bleef schepen van feestelijkheden. Ella Lemmens werd schepen van cultuur en onderwijs, milieu wordt de bevoegdheid van Esmine Franssen, verkeer is voor Stef Lemmens en sport gaat naar Tuur Guypen. klu