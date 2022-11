Taxichauffeur breekt in bij vrouw nadat hij haar naar huis brengt, maar neemt niks mee: “Wat waren zijn bedoelingen?”

Een Amerikaanse vrouw schrok zich rot toen ze op een ochtend de beelden van haar beveiligingscamera bekeek. Ze ontdekte dat de Uber-chauffeur die haar en haar vriendje de avond ervoor naar huis had gebracht, plots in haar flat stond terwijl het koppel lag te slapen. De man keek wat rond en vertrok toen weer, zonder iets te stelen. “Ik had liever gehad dat hij ons had bestolen”, aldus Gigi Rao die de politie contacteerde en haar verhaal op TikTok deelde. “Want wat waren zijn bedoelingen?” Volgens de Amerikaanse media heeft Uber de chauffeur intussen verbannen van de app en werkt het bedrijf mee met het politieonderzoek.