Jonge gezinnen zamelen speelgoed in om kinderen fijne Sinterklaas te bezorgen

Lommel

Op maandag 21 en dinsdag 22 november vond er een inzamelactie van speelgoed plaats in de feestzaal van de Grote hoef in Lommel. Initiatiefnemers Sofie Mertens, Jochen Bosmans, Lien Bresseleers, Bram Jansen, Stefanie Brans, Pieter Cox en Mezia Nuyts waren verbaasd over de grote hoeveelheid speelgoed die ze konden inzamelen.

“We doen een inzamelactie voor speelgoed om mensen die het wat moeilijker hebben te steunen met cadeautjes voor de komende feestdagen”, vertelt Sofie Mertens. “Donderdag en vrijdag verdelen we het speelgoed aan de mensen die het kunnen gebruiken. Drie jaar geleden kwam een vriendinnetje bij mijn dochter spelen en Sinterklaas was net geweest. Het meisje zei toen: ‘Ik denk dat ik niet braaf geweest ben, want ik heb bijna niets gekregen.’ Dat zette me toen al aan het denken om iets te ondernemen. Nu ervaren we weer zulke situaties. Ik heb jonge mensen gezocht bij mijn vrienden die mee wilden werken aan deze actie. We wilden deze actie voor Sinterklaas en Kerst doen zodat deze feestdagen voor elk kind in Lommel ook een echt feest kunnen zijn.” (nma)