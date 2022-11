“Duitsland wilde Oekraïne voor oorlog opgeven”, zegt Boris Johnson

Vlak voor de Russische inval in Oekraïne gaf Duitsland de voorkeur aan een snelle nederlaag voor Oekraïne in plaats van een langdurig conflict. Dat beweert de voormalig Britse premier Boris Johnson woensdag. Frankrijk zou volgens Johnson “in ontkenning” zijn geweest.

Hoewel de EU-lidstaten nu als een blok achter Oekraïne staan, was dat voor de oorlog niet het geval, stelt Johnson in een interview met CNN. Dat de inval plaatsvond, was volgens hem “een enorme schok”. Het was duidelijk dat Rusland troepen inzette aan de grens met Oekraïne, maar de verschillende Europese landen hadden volgens de voormalige Britse premier, andere ideeën over wat dat dan precies betekende.

Volgens Duitsland moest “de hele zaak snel voorbij zijn” bij een mogelijke inval en “zou Oekraïne snel plooien”, aldus Johnson. Duitsland voerde daarvoor naar verluidt economische redenen aan. “Ik kon dat niet steunen, ik vond dat een rampzalige manier van kijken. Maar ik kan begrijpen waarom ze zo dachten en voelden”, verklaarde Johnson nog.

Veel westerse regeringen vreesden voor de Russische aanval dat Oekraïne binnen enkele dagen verslagen zou worden vanwege de superioriteit van het Russische leger.

De Fransen zouden dan weer “tot op het laatste moment” in een ontkenningsfase hebben gezeten.

De Franse president Emmanuel Macron nam het voortouw bij de pogingen van Europa om de Russische president Vladimir Poetin tegen te houden Oekraïne binnen te vallen. Macron bezocht Poetin slechts enkele weken voordat de Russische leider zijn troepen het land binnenliet. In maart kreeg het hoofd van de Franse militaire inlichtingendienst, generaal Eric Vidaud, te horen dat hij moest aftreden, deels omdat hij “niet had geanticipeerd” op de Russische invasie in Oekraïne, vertelde een militaire bron destijds aan CNN.

Johnson had ook kritiek op Italië en de eerste reactie van het land op de dreigende invasie. De Italiaanse regering, toen onder leiding van Mario Draghi, “zei op een bepaald moment dat ze het standpunt dat wij innamen niet kon steunen” wegens haar “enorme” afhankelijkheid van Russische koolwaterstoffen.

De voormalig Britse premier deed maandag al de verklaringen in een gesprek met CNN-presentator Richard Quest in Lissabon.