Huishoudhulp (53) riskeert werkstraf voor diefstallen bij klanten: “Kaart van kleptomanie trekken stoot me tegen borst”

De vrouw moest zich verantwoorden voor diefstallen bij drie klanten uit Bree en Oudsbergen. Ze werkte er al sinds 2014, maar in maart 2021 werd ze uiteindelijk betrapt tijdens een diefstal. Ze ging bij haar klanten meermaals aan de haal met dure spullen zoals juwelen, iPads en kleding. Het is pas toen een van haar klanten een vermoeden had dat de huishoudhulp achter de diefstallen zat, dat haar daden aan het licht kwamen. Want eerdere meldingen van mogelijke diefstallen deed de schoonmaakster bij haar werkgever af als nonsens. “Het slachtoffer installeerde uiteindelijk een wildcamera in een slaapkamer waar de poetshulp niet mocht komen. Op de beelden was uiteindelijk te zien hoe ze er rondsnuffelde”, aldus de aanklager.

Kleptomanie

Op basis van de camerabeelden werd er een huiszoeking bij de vrouw thuis uitgevoerd. Heel wat gestolen spullen werden er teruggevonden. De vrouw werd meteen ontslagen. Haar advocaat vraagt een probatieopschorting. “Ze neemt haar verantwoordelijkheid en volgt een begeleiding tegen kleptomanie”, klonk het. Iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij de openbare aanklager. “De verdediging trekt de kaart van kleptomanie. Dat stoot me tegen de borst. Kleptomanen stelen kleine dingen, maar hier gaat het over dure goederen over een periode van maar liefst acht jaar”, stelde de procureur die een werkstraf van 90 uur en een geldboete van 400 euro eist, of een gevangenisstraf van zes maanden met probatieuitstel en een geldboete van 320 euro.

De huishoudhulp nam geëmotioneerd het laatste woord: “Ik heb dingen gedaan en ik heb mensen hun vertrouwen beschadigd, maar ik wilde alle gestolen spullen teruggeven.”

Vonnis volgt op 14 december.