Zonder Hanne én zonder Diede: K3 staat voor het eerst met twee op het podium

“Een extra speciaal weekend”, noemt Studio 100 het op haar website. Tijdens het K3-weekend in het Nederlandse Coevorden, waar het bedrijf een vestiging van Plopsa Indoor heeft, zullen Marthe en Julia voor het eerst in de geschiedenis van K3 optreden als K2. Hanne Verbruggen (28) kondigde enkele weken geleden al aan dat ze tot het einde van dit jaar een pauze inlast. Eerst om te rusten tijdens haar zwangerschap, en sinds vorige week om te zorgen voor haar pasgeboren zoontje Julien.

K2 zoekt K3-finaliste Diede van den Heuvel (22) neemt tijdelijk Hannes plaats in tijdens de Nederlandse tournee van K3. Maar omdat het optreden in Plopsa Indoor niet onder het tourschema valt, is Diede er dit weekend niet bij. Dus geeft K3 een intiem optreden met twee. Studio 100 spreekt over “de meest exclusieve K3-show ooit”.

Ook bij de voorstelling van het nieuwe K3-album Vleugels stonden Marthe en Julia er al alleen voor. Begin december, tijdens de Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis, treden ze met een nog geheime vervangster op. In 2023 neemt Hanne haar vaste plek weer in.(dvg)