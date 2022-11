Westtoer hield grootschalig onderzoek naar binnenlands dagtoerisme: kust blijkt met voorsprong populairste bestemming

In opdracht van Toerisme Vlaanderen bevroeg het toerismebedrijf tussen juni 2021 en juni 2022 elke twee weken 3.000 Belgen. “Daaruit bleek dat de Vlaming gemiddeld 9,7 daguitstappen maakt op jaarbasis naar Vlaanderen en Brussel. Walen en Brusselaars maken gemiddeld 3,4 daguitstappen per jaar naar diezelfde regio’s”, zegt Olivier Verhaeghe, onderzoeker van Westtoer.

De kust is met 17,7 miljoen bezoekers veruit de populairste bestemming voor dagtoeristen. Binnen West-Vlaanderen volgen Brugge (3,4 miljoen), de Westhoek (2,9 miljoen), de Leiestreek (2,7 miljoen) en het Brugse Ommeland (1,1 miljoen) op grote afstand. Globaal gezien ontvangen de Vlaamse kunststeden en Brussel op jaarbasis 30,2 miljoen dagtrippers, de groene regio’s kloppen af op 33,5 miljoen.

Wandelen populairst

De populairste activiteiten zijn wandelen (29 procent), het bezoeken van een dorp of stad, bezoek aan een museum, tentoonstelling, attractie of groendomein (20 procent). Al die Belgische dagtoeristen doen de kassa’s stevig rinkelen. In totaal gaven ze tijdens hun uitstappen 2,7 miljard euro uit. Bij een uitstap naar een stad werd gemiddeld het meest uitgegeven (50 euro), wie gaat wandelen of fietsen geeft het minst uit: respectievelijk 18 euro en 14 euro.

Naast het dagtoerisme nam het provinciebedrijf ook de omgevingsrecreatie onder de loep. Daarbij gaat het om Vlamingen en Brusselaars die een toeristische activiteit doen buiten de eigen gemeente maar binnen een straal van 20km. Over een jaar tijd noteerden de onderzoekers 55 miljoen omgevingsrecreanten die samen 1 miljard euro besteedden.

Gedeputeerde tevreden

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), West-Vlaams gedeputeerde van toerisme, is tevreden met de resultaten van het onderzoek. “Enerzijds omdat hieruit blijkt dat onze provincie, met dank natuurlijk aan de kust, met 27,3 miljoen binnenlandse dagtoeristen met stip op één staat als favoriete bestemming. Anderzijds zijn we ook heel fier dat we met Westtoer dit grootschalig onderzoek hebben kunnen coördineren. Deze cijfers bewijzen het belang van het dagtoerisme en we zullen met deze informatie ook aan de slag gaan om het toerisme verder te kunnen uitbouwen.”