Wolfpack-ploegleider maakt opvallende vergelijking over wereldkampioen Evenepoel: “Remco is een kleine Lance Armstrong”

Remco Evenepoel heeft een droomjaar achter de rug, zeg gerust een boerenjaar. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl won onder meer Luik-Bastenaken, de Vuelta en als orgelpunt het WK op de weg in het Australische Wollongong. Klaas Lodewyck, een van zijn ploegleiders bij the wolfpack, ziet gelijkenissen met een ander wielericoon: “Ook hij kon nooit genoeg winnen.”

“Het is misschien een verkeerde vergelijking, maar qua karakter zie ik wel overeenkomsten tussen Remco en Lance”. Dat vertelt Lodwyck in een special van RIDE Magazine. “Los van alles wat er in het verleden met Armstrong mis is gegaan, was Lance ook iemand die nooit genoeg kon winnen. Als hij ergens aan de start stond, dan wilde hij de beste zijn. Remco heeft dat altijd willen winnen ook.”

Lodewyck herinnert zich zijn gedrevenheid in de Ronde van Spanje: “Op de laatste zondagochtend van de Vuelta in Madrid begon hij met ons al over het WK in Wollongong te praten. Het is nooit genoeg. Dat geeft ook aan dat hij altijd gedreven is om de beste te zijn en koersen te winnen.”

Armstrong won 7 keer de gele trui. Ook Evenepoel droomt ervan ooit de gele trui te winnen. — © BELGAIMAGE

The Boss

Hoewel de Amerikaan na zijn carrière vooral herinnerd wordt als een dopingzondaar, draagt niet voor niets de bijnamen King Lance en The Boss. Hij won tussen 1999 en 2005 zeven keer na elkaar de Tour de France. Al werden die zeges hem later ontnomen door het dopinggebruik.

Zover staat Evenepoel nog niet, maar Armstrong kroonde zich wel net zoals Evenepoel op amper 22-jarige leeftijd al tot wereldkampioen, in 1993 in het Noorse Oslo.

In Wollongong stond er geen maat op Evenepoel die uitpakte met een machtige solo. — © BELGA

Lodewyck ziet ook nog andere gelijkenissen tussen de jonge Belg en de intussen 51-jarige Texaan: ”Ook Evenepoel gebruikt kritiek op zijn persoon om zelf nog beter te presteren. Lance was een killer. Als je tegen zijn schenen schopte, dan trapte hij tien keer harder terug. Meestal deed hij dat op de fiets en soms ook verbaal. Die killersmentaliteit heeft Remco ook. Hij geeft ook vaak antwoord met prestaties op de fiets. Al is Remco in zijn commentaren wel een stuk diplomatieker.”