Bilzense vrouw riskeert 18 maanden cel voor weerspannigheid: “Ze moest twee kalmeerspuiten krijgen”

Een vrouw uit Bilzen riskeert een celstraf van 18 maanden omdat ze volledig door het lint ging tijdens haar arrestatie. “Vijf inspecteurs moesten haar in bedwang houden”, aldus de Tongerse procureur.

Op 10 juni 2021 werd de politiezone Bilzen opgeroepen om naar de woning van de vrouw te gaan. Ze ging volledig door het lint en sloeg, stampte en spuwde naar de agenten. De vrouw werd geboeid aan handen en voeten, maar kon tijdens haar arrestatie een mondmasker van een van de inspecteurs aftrekken en hem met bloed bespuwen.

Eenmaal op het commissariaat was de vrouw nog altijd niet bij zinnen gekomen. “De ambulance werd opgeroepen om haar valium toe te dienen. Vijf inspecteurs moesten haar in bedwang houden om een kalmeerspuit te kunnen zetten. De eerste werkte niet eens, dus kreeg ze er twee”, aldus de advocaat van de betrokken inspecteurs. “Uiteindelijk heeft ze nog overgegeven in haar cel.”

Risico op ziektes

Volgens de raadsman raakten vier agenten gewond. “Ze hadden blauwe plekken, schaafwonden en ze liepen risico op Corona. Mevrouw is een gekende druggebruikster dus de agenten hadden ook schrik voor andere ziektes.” Voor de inspecteurs worden bedragen tussen 300 en 750 euro gevraagd. De politiezone zelfs vraagt bijkomend een bedrag van 487 euro voor de reiniging van de cel.

De vrouw kwam volgens de aanklager nooit opdagen voor verhoor en ook tijdens de behandeling van de zaak, woensdagvoormiddag in de Tongerse rechtbank, liet ze verstek gaan. De Bilzense riskeert daarom een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro. “We moeten een sterk signaal geven”, aldus de aanklager.

Vonnis volgt op 14 december.